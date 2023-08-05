Almanya’da yapay zeka radyosu yayına başlıyor

Almanya’da ilk kez sadece yapay zekayla çalışan bir radyo istasyonu salı yayın hayatına başlayacak.

Almanya’da bir ilke imza atacak olan ‘Audiotainment Südwest’ adlı medya kuruluşunun verdiği bilgiye göre internet üzerinden yayın yapacak kanalın adı ‘bigGPT’ olarak belirlendi.

DW Türkçe’nin haberine göre ‘bigLayla’ adlı sanal sunucunun dinleyicilerle yapay zeka konusunda sohbet etmesi de öngörülüyor.

Audiotainment Südwest Yönetim Kurulu Başkanı Kai Fischer, projeyle medya sektöründe yapay zeka uygulamaları için yeni tecrübeler toplamayı amaçladıklarını kaydetti.

Program Genel Müdürü Valerie Weber de ‘bigGPT’nin radyoyu taklit etmeyi amaçlamadığını ama ‘yeni bir sentetik işitsel iletişim alanı’ oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Proje için ABD’li Futuri Media şirketiyle bir sözleşme imzalandığı bildirildi. Gerekli yazılıma sahip olan Futuri Media şirketi halihazırda ABD’de ‘RadioGPT’ adı altında yapay zekayla çalışan bir radyo istasyonu işletiyor.