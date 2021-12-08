Almanya’da, Olaf Sholz resmen başbakan

Almanya parlamentosundaki oylamada başbakan seçilen Olaf Scholz yemin edip göreve başladı.

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AA’nın haberine göre Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’den atama belgesini aldıktan sonra parlamentoya giden Sholz, başkan Baerbel Bas’ın elinde tuttuğu yemin metnini okuyup görevi devraldı. Böylece ülkedeki 16 yıllık Angela Merkel dönemi sona erdi.

63 yaşındaki politikacı ilk tur oylamada 707 milletvekilinden 395’inin oyunu alarak başbakan seçilmişti. Oylamada 303 ‘Hayır’ oyu kullanılırken, altı milletvekili çekimser kalmış, üç oy da geçersiz sayılmıştı.

Yeni bakanlar da Steinmeier’den atama belgelerini alarak yemin ettikten sonra resmen göreve başlayacak.

Olaf Sholz kimdir?

Aşağı Saksonya eyaletinin Osnabrück şehrinde doğan, ailesinin yerleştiği Hamburg kentinde iki kardeşiyle büyüyen Scholz, siyasete genç yaşta ilgi duydu ve 17 yaşında Sosyal Demokrat Parti’ye (SPD) üye oldu. Partinin gençlik teşkilatı Jusos’ta aktif görev alan Scholz, 1982-1988’de teşkilatın başkan yardımcılığını yürüttü.

Hamburg Hukuk Fakültesi’nden mezun olup iş hukuku alanında avukatlık yapan siyasetçi 1998’de Federal Meclis Milletvekili seçildi. 2001-2019’da partide çeşitli üst görevlerde bulunan Scholz, 2002-2004’te SPD genel sekreterliği, 2009-2019’da genel başkan yardımcılığı ve 2018’de de iki ay geçici genel başkanlık görevini üstlendi.

Scholz, 2007-2009’da çalışma ve sosyal işler bakanı, 2011-2018’de Hamburg eyaleti başbakanı ve 2018’den bu yana başbakan yardımcısı ve maliye bakanı olarak görev yaptı.

Scholz, SPD’nin derin kriz yaşadığı 2019’da Klara Geywitz ile eş genel başkanlık için aday oldu. Ancak Scholz-Geywitz ikilisi, genel başkanlık yarışını, daha sonra eş başkanlar olarak seçilen ve partideki sol kanadı temsil eden Saskia Esken ve Norbert Walter-Borjans’a karşı kaybetti.

Parti içinde çalışkanlığından dolayı takdir edilen Scholz, anketlerde ‘ülkede en sevilen sosyal demokrat siyasetçi’ olarak çıkmasından dolayı SPD yönetimi tarafından 2020’de, 26 Eylül 2021’de yapılan genel seçimler için başbakan adayı gösterildi ve SPD seçimlerde yüzde 25,7 ile birinci çıktı.

Scholz SPD, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FPD) arasında kurulacak koalisyon hükümetinde başbakan olarak görev yapacak.