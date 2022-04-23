Almanya’da domuz Putin’in adı değiştirildi: ‘Hiçbir domuz bu ismi hak etmiyor’

Almanya’da bir hayvan parkı Rusya’nın Ukrayna işgali nedeniyle Putin isimli yaban domuzunun adını değiştirdi.
Bavyera eyaletindeki parkta yaşayan domuza Rus genleri nedeniyle üç yıl önce Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin’in adı verilmiş.
Neredeyse 200 kilo ağırlığındaki yaban domuzu Almanya’da bulunan türdaşlarının neredeyse üç katı.
Anketle yeni adı seçildi
Mehlmeisel kasabası yakınlarındaki parkın sorumlusu Eckard Mickish Ukrayna savaşı nedeniyle, ziyaretçilerine Putin’den bahsederken yaşadığı rahatsızlığı anlattı. Özellikle parkın Ukraynalı ziyaretçileri açısından endişelenen Mickish sonunda ‘hiçbir domuzun bu ismi hak etmediğine’ karar vererek sosyal medyada bir anket düzenledi. Gelen 3 bine yakın öneriden ‘Eberhofer’ en çok oyu aldı.
Düzenlenen vaftiz töreninde domuza popüler bir kitap serisinden polis karakterin adı olan Eberhofer ismi verildi.