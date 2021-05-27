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Almanya’da 12 yaşından büyük çocuklar da Covid-19 aşısı yaptırabilecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkede 7 Haziran’dan itibaren 12 yaşından büyük çocukların da Covid-19 aşısı yaptırabileceklerini belirtti.

Fotoğraf: AA

Merkel, Başbakanlık’taki aşı zirvesi sonrası Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder’le ortak basın toplantısı düzenledi.

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AA’nın haberine göre başbakan, çocuklardaki aşılamaların eyaletler tarafından organize edileceğine işaret etti.

Okulların tam zamanlı açık olması konusuna da değinen Merkel, bunun ‘aşıdan bağımsız olarak ele alınmaya devam edileceğini’ aktardı.

Merkel, Alman biyoteknoloji şirketi Biontech/Amerikan ilaç şirketi Pfizer ve Amerikan ilaç şirketi Moderna’nın ‘son derece güvenilir şekilde’ aşı teminini sürdürmesinin de ‘sevindirici olduğunu’ kaydetti.

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Dijital aşı sertifikası

Merkel, aşının iki dozunu da olanlar için uygulamaya girecek dijital aşı sertifikası konusunda, şunları söyledi: “Bu konudaki testler devam ediyor. Bu ya ayrı bir uygulama olarak sunulacak ya da var olan ‘corona’ uygulamasına dahil edilecek. Kim hangisini isterse ikisinden birini seçebilir. Temmuz başına kadar kullanıma hazır olmasını planlıyoruz. Sertifika, AB ile tamamen uyumlu olacak.”

Covid-19’un yeni mutasyonları konusunda uyarıda bulunan başbakan, “Her zaman yeni mutasyonlarla mücadele etmeye devam ediyoruz. Ne kadar hızlı aşı olunursa virüse karşı mücadele de o kadar iyi olur” ifadesini kullandı.

Merkel, ‘herkese aşı olmayı tavsiye ettiklerini ancak Almanya’da çocuklar ya da yetişkinler için Covid-19 aşısının zorunlu olmadığını’ sözlerine ekledi.

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