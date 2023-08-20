Almanya, Kürtlerin iltica başvurularını reddediyor

Türkiye’den Almanya’ya sığınma başvuruları artıyor. Başvuruların yüzde 80’den fazlasını Kürtler oluştururken, bu grubun sığınma taleplerine verilen kabul oranı yüzde 4,8’e kadar düştü.

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Türkiye, Almanya’ya son yıllarda yapılan iltica başvurularında onlarca yıldır savaş ve krizlerin yaşandığı Suriye ve Afganistan’dan sonra üçüncü sırada. Temmuz 2023’te ise 3 bin 791 başvuru ile Türkiye ilk kez Afganistan’ı da geride bırakarak Suriye’nin ardından en çok iltica başvurusu gelen ikinci ülke oldu.

İltica edenlerin sayısı artarken Almanya’nın başvurulara kabul oranı ise giderek azalıyor. Almanya Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF), bu sene ocak-Temmuz döneminde Türk vatandaşlarının yaptığı başvuruların yüzde 15’ine onay verildiğini açıkladı. Bu oran 2022’de yüzde 27,8, 2021’de de yüzde 37,2 olmuştu.

İltica edenlerin yüzde 80’den fazlası Kürt

DW Türkçe’den Elmas Topcu’nun haberine, 2021’de Türkiye’den yapılan toplam 7 bin 67 iltica başvurusundan 3 bin 878’ini Kürtler oluşturdu. Geçen yıl Türkiye’den yapılan 23 binden fazla iltica başvurusunun 19 bin 500’ü, yani yüzde 81’den fazlası da yine Kürtlerden. Bu grupta Kürtlerin yaptığı iltica başvurularının sadece yüzde 4,8’i kabul edildi.

Bu yıl ocak-temmuz döneminde iltica etmek isteyen 23 binden fazla kişiden 19 bin 220’si de Alman makamlarına Kürt olduğunu söyledi.