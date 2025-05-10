Almanya başbakanından Rusya'ya: Ateşkesi reddederse sert yaptırımlar uygulanacak

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna’da 30 günlük ateşkesi reddetmesi durumunda Rusya’ya daha sert yaptırımlar uygulayacaklarını söyledi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz. Fotoğraf: AA

Almanya Başbakanı Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Polonya Başbakanı Donald Tusk, Ukrayna ile tam dayanışmak için bu sabah Kiev’de bir araya geldi.

Merz, Kiev ziyaretine ilişkin Bild gazetesine açıklama yaptı.

Rusya’ya barış müzakerelerine hazırlık yapmak için 30 günlük ateşkes çağrısı yaptıklarını belirten Merz, “Şimdi top (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’de. Putin’in bu teklife cevap vermesi lazım” dedi.

Merz, Putin’in bu çağrıyı reddetmesi durumunda Rusya’ya yaptırımların sertleşeceğini ve Ukrayna’ya daha büyük yardımlar yapılacağını söyledi.

Almanya başbakanı, ABD’nin yaptırımlara destek verebileceğini ve ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Putin’e karşı sabrının tükendiğine’ dikkat çekti.

Putin’le görüşmeyi tamamen reddetmediğini gerekirse görüşebileceklerini söyledi. Fakat ilk olarak hafta sonu ateşkes kararının alınıp alınmayacağının değerlendirileceğini belirtti.

Avrupalı liderler Trump’ın Ukrayna’da barış anlaşması çağrısını desteklediklerini ve bu kapsamda ABD ile birlikte Rusya’ya, adil ve kalıcı barış şartlarının oluşturulması için ‘ön koşulsuz 30 gün ateşkes’ çağrısı yaptıklarını duyurmuştu.