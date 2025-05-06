Ukrayna ihalarla saldırdı: Moskova'da uçuşlar durdu

Ukrayna’nın ikinci kez Moskova’yı hedef alan İHA saldırıları nedeniyle Rusya dört havalimanında uçuşları durdurdu.
TRT Haber’in aktardığına göre Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, Ukrayna’nın Moskova’ya İHA saldırısı düzenlediğini açıkladı.
Sobyanin en az altı İHA’nın Moskova’ya yaklaşırken imha edildiğini söyledi.
Rusya’daki Federal Hava Taşımacılığı Ajansı da, Moskova’da güvenlik kaygıları nedeniyle dört havalimanında uçuşlara ara verildiğini bildirdi.
Rusya, geçen hafta Moskova’ya yaklaşan dört insansız hava aracını imha ettiğini açıklamıştı.