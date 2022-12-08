Almanya Başbakanı Scholz, darbe planlayanların aşırı sağcı AfD’yle bağlantısını vurguladı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkede darbe planları yapmakla suçlanan kişilerin aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ile bağlantısının dikkat çekici ve önemli olduğunu söyledi.

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Aşırı sağcı ve eski ordu mensuplarından oluşan bir grup, parlamento binası ‘Reichstag’a saldırmayı ve iktidarı ele geçirmeyi planlamakla suçlanıyor.

Prens olarak anılan 71 yaşındaki Heinrich XIII adlı bir Alman’ın, planlarının merkezinde yer aldığı iddia ediliyor.

Tutuklananlar arasında, şiddetli saldırılar ve ırkçı komplo teorileri nedeniyle uzun süredir Alman polisinin takibinde olan aşırılık yanlısı ‘Reichsbürger’ (İmparatorluk Vatandaşları) hareketinin üyelerinin de yer aldığı söyleniyor. Bu kişiler, modern Almanya devletini de tanımayı reddediyor.

AA’nın haberine göre Başbakan Scholz, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, “Burada asıl söylenmesi gereken, suçlananlar arasında Alman Federal Meclisi’nin eski bir AfD üyesi olmasıdır. Elbette bu çok dikkat çekici ve çok kötü bir olaydır” dedi.

Scholz, Alman devletinin ve demokrasinin işleyişine atıfta bulunarak, “Diğer en önemli sonuç, bu tür hukuk ihlallerini ve bu tür (darbe) planları güvenlik makamlarıyla engelleyebilecek ve tüm gücüyle reddedebilecek savunulabilir bir devlete, savunulabilir bir demokrasiye sahip olduğumuzu herkesin bilmesidir” diye konuştu.

Sosyal Demokrat Parti Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil de AfD partisinin cezalandırılmasını talep etti.