Alman polisi, Greta Thunberg’in gözaltına alınmasının kurgu olduğu iddiasını yalanladı

Almanya’nın Lützerath kentinde, linyit maden sahasının genişletilmesini protesto eden eylemciler arasında yer alan İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg’in gözaltına alınmasının kurgu olduğu iddiaları, polisi tarafından yalanlandı.

Fotoğraf: Reuters

Alman polisi dün çok sayıda çevreciyle gözaltına aldığı Thunberg’i kimlik kontrolünden sonra serbest bırakmıştı.

Sosyal medyada yer alan ve milyonlarca kişinin izlediği bir videoda, Thunberg’in gözaltına alınırken gülümsediği ve polislerin onunla birlikte beklediği görülmüştü. Bunun üzerine sosyal medyada ve bazı basın organlarında bunun bir ‘kurgu video’ olabileceği iddiası yer almıştı.

AA’nın BBC’den aktardığına göre yerel polis sözcüsü, bu iddiaları reddetti. Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamadaysa polislerin Thunberg’i lojistik nedenlerle beklediği belirtildi.

Açıklamada, gözaltına alınan kişilerin bir araca götürülmeden birkaç dakika bekletildiği ve bunun rutin bir uygulama olduğu ifade edildi.