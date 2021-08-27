Alman belediyeler, hükümetten daha fazla Afgan sığınmacı istiyor

Almanya’da pek çok kent belediyesi, daha fazla Afgan sığınmacı almak için federal hükümete çağrıda bulunuyor.

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Almanya’da aralarında Berlin, Krefeld, Kiel, Würzburg ve başka çok sayıda kentin bulunduğu 30 yerel yönetim, kendileri için öngörülenden daha fazla sığınmacıya ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

Almanya Şehirler ve Belediyeler Birliği Genel Müdürü Gerd Landsberg, ilk etapta 10 bin ila 30 bin kişi gelmesini beklediklerini mevcut alt yapı ve kapasitelerinin bunu rahatlıkla karşılayabileceğini söyledi.

Heidelberg Belediye Başkanı Eckart Würzner de “Afganistan’dan dünyaya ulaşan fotoğraflar bizim yardım etmemiz gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor” dedi.

Potsdam Belediye Başkanı Schubert ise sayının daha fazla olması gerektiğini savunuyor.

Almanya’ya sığınmacı alınması konusunda Federal İçişleri Bakanlığı karar veriyor. Alınan sığınmacıların ülkeye dağıtımı ise federal hükümet ile eyalet yönetimleri arasında müzakere edilerek gerçekleşiyor. Almanya’ya alınan sığınmacıların konaklama ve temel ihtiyaçlarının karşılanması masraflarını ise federal ve eyalet yönetimleri birlikte üstleniyor.

Almanya İstihdam Dairesi Başkanı Detlef Scheele de geçtiğimiz günlerde ülkenin iş gücünün tükendiğini belirterek yılda 400 bin göçmene ihtiyacı olduğunu söylemişti.

Taliban’ın Afganistan’da kontrolü hızla ele almasının ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel 10 bin Afgana yardım edileceği sözünü verdi. Bunlar arasında daha önce Alman askeri ve sivil kuruluşlarına çalışanlar ile korunmaya muhtaç Afganlar da var.

Almanya 2015 krizinde ise 1 milyondan fazla Suriyeli için kapılarını açtı. Ancak Alman hükümetinin bu kez Afganistan’dan yaşanabilecek bir göç dalgasına karşı o dönemki kadar ılımlı olmadığı görüşü hakim. Merkel, Afganistan’dan olası kitlesel sığınmacı akınına karşı ‘yerel çözümler bulunması gerektiğini‘ savunuyor. Merkel’e göre, Afgan sığınmacılar için Afganistan’a komşu ülkelerde çözüm üretilmeli.