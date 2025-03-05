Aliyev BM'yi kapı dışarı ediyor

Azerbaycan, Birleşmiş Milletler (BM) dahil altı uluslararası kuruluşun Bakü’deki ofislerini kapatma kararı aldı.

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Ofislerini kapatması istenen kuruluşlar şunlar:

BM

Kalkınma Programı (UNDP)

BM Nüfus Fonu (UNFPA)

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR)

BM Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)

Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Uluslararası Göç Politikası Geliştirme Merkezi (ICMPD)

İlham Aliyev başkanlığındaki hükümet kuruluşlara, temsilciliklerinin kapatılmasına ilişkin resmi yazı gönderdi. Karar, Azerbaycan’ın artık 1990’lardaki gibi insani krizle karşı karşıya bulunmamasına, aksine başkalarına yardım eden bir ülke haline gelmesine bağlandı.

Bahsi geçen kuruluşların eskiden uğraştığı sorun ve konular halihazırda mevcut olmadığından Azerbaycan’da faaliyet göstermesine gerek görülmüyor.

2’nci Karabağ Savaşı sonrasında söz konusu kuruluşların temsilcilerinin işgalden kurtarılan Karabağ’a gitmek istememesi de kararın alınmasına etki etti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, artık bağışçı bir ülke olduklarını ve BM’nin alt kuruluşlarıyla işbirliklerinin gözden geçirildiğini duyurmuştu.