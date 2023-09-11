Alibaba’da CEO yönetimden ayrıldı, hisseler çakıldı

Çin’in en büyük teknoloji şirketlerinden Alibaba’nın yönetim kurulu başkanı ve üst yöneticisi (CEO) Daniel Cang Yong’un şirketin yeniden yapılandırması kapsamında çatı holdingdeki yöneticilik görevleriyle birlikte şirketin bulut bilişim birimi Cloud Intelligence’ın yönetimini de bırakması şirketin hisselerinin sert bir şekilde düşmesine neden oldu.

Fotoğraf: Reuters

Alibaba haziranda, Yong’un görevden ayrılacağını ve yerine şirketin kurucu ortaklardan Eddie Wu’nun geleceğini duyurmuştu. Açıklamaya göre görev değişiklikleri 10 Eylül’den itibaren geçerli olacaktı.

Dün de görev değişiklikleri yapıldı.

Yong’un CEO’luk görevine ek olarak şirketin bulut bilişim birimi Cloud Intelligence’ın yönetimini de bıraktığı bildirildi. Önceden, Yong’un yeni dönemde CEO olarak şirketin bulut bilişim hizmetleri birimi Cloud Intelligence’ın başında bulunmayı sürdüreceği kaydedilmişti.

Eski yöneticinin daha önce açıklanan plandan farklı olarak bulut bilişim birimindeki görevini de bırakması sürpriz gelişme olarak değerlendiriliyor.

Açıklamanın ardından grubun Hong Kong Borsası’nda işlem gören hisseleri sabah seansında yüzde 2,8 değer kaybetti.