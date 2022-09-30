Ali Sirmen: YSK’nin yapısı değişmedikçe seçimlerin kıymeti harbiyesi olmayacak

Gerçekten de serbest seçimlerin en önemli özelliklerinden biri de iktidar ve muhafetin seçim sırasında fırsat eşitliğine sahip olmalıdır. Anayasa Mahkemesi söz konusu kararında bu ilkeyi tanımazlıktan gelmektedir.

Aynı zamanda serbest seçimlerin en önemli özelliklerinden biri de bağımsız yargı gözetiminde olmasıdır. YSK sağımsız yargı mensuplarından oluşmayıp iktidar güdümündeki yargının üyelerinden ibarettir.

Bu durumda, bu YSK’nin yapısı değişip bağımsız yargı haline gelmediği sürece yapılacak seçimlerin kıymeti harbiyesi olmayacaktır.

Muhalefet, fırsat eşitliği ilkesine uymayan bağımsız yargı denetimi altında yapılmayacak olan seçimleri bile kazanacağını, AKP’nin kader olmadığını söylüyor.

Bakalım göreceğiz!

Ali Sirmen’in yazısı