Ali Sirmen: Kürt sorununda talepler gelip kapıya dayanacaktır

Türkiye her alanda iflas etmiş durumda, ekonomi allak bullak olmuş, tarım tümüyle çökmüş, vatandaş yoksulluk sınırından açlığa doğru savrulmakta, enflasyonun görünür bir gelecekte düşmesi hayal. Yanlış anlaşılmasın, enflasyonun artış hızı düşebilir ama fiyatlar tırmanmayı sürdürecektir. İşsizliğin yanı sıra 10 milyon dolayında olan sığınmacı sorunu ile karşı karşıya bulunan iktidar bunları geri göndermemek konusunda çok çeşitli yönlerden gelen baskılara karşı koymak konusunda da çaresizlik çıkmazına sürüklenecektir.

Toplumsal hoşnutsuzluk sürekli artacak, bu hoşnutsuzluk karşısında sorunlara çare bulamayan iktidar, toplumsal baskıyı yoğunlaştıracaktır. Bağımsız televizyon kanallarına baskıyı artıracak önlemler hazırlanmaya başlanmıştır bile. Önümüzdeki dönemde PYD-YPG-ABD işbirliğiyle uluslararası hale gelmiş olan Kürt sorununda talepler gelip kapıya dayanacaktır.

Açlık, terör, anarşi, etnik sorunlar ve toplumsal baskı artarak kaotik bir ortamı yaratırken gelecekle ilgili sağlıklı öngörüde bulunmak neredeyse iskânsızlaşacaktır.

Ali Sirmen’in yazısı