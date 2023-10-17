Ali Sirmen: Hamas’ın bir terör örgütü olması Filistin davasının haklılığını gölgeleyemez

Savaşan tarafların güç dengelerine bakılırsa sonucun ne olacağı açıktır. Filistinlilerin askeri bir zafer kazanması mümkün görünmemektedir. Kalıyor geriye kamuoyu oluşturma gücü. Bu konuda Yahudi lobisinin eşsiz hüneri herkesin malumudur. Bu güç sayesindedir ki dünya kamuoyunda, Hamas’ın akıldışı, şiddet dolu davranışlarını bahane ederek Filistinlilerin davalarının haklılığına kuşku düşürmeyi becerebilmiştir.

Hamas’ın bir terör örgütü olması Filistin davasının haklılığını gölgeleyemez. Yahudi lobisinin olağanüstü etki gücü yine de Filistinlilerin uğradıkları zulmün görülmesini tümden engelleyememiştir. Nitekim, İsrail savunma bakanı bile son çatışmalar üzerine Filistinlilerin görmezden gelinemeyecek haklı yanlarının altını çizmiştir. İsraillilerin çoğunluğu Netanyahu’nun politikasını desteklememektedir.

Türkiye’de kamuoyu Filistinlilerin haklı davalarını yıllardır, kuvvetle desteklemekteyken son olaylarda bu konuda bazı farklı sesler yükselmeye başlamıştır. Bu üzerinde durulması gereken bir husustur ve iki nedenden kaynaklanmaktadır. Bunlardan biri politikacıların samimiyetlerine inanılmamasıdır. Nitekim, Filistin davasının savunucusu olduklarını ileri sürenlerin aslında, yıllardır Filistin davasını laiklik düşmanı politikalarına kalkan ettikleri görülmüştür.

Ali Sirmen’in yazısı