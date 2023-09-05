Ali Sirmen: Bugün o gün gelmiştir

Ozon tabakasının delinmesi, çevrenin aşırı ısınması dolayısıyla, buzulların erimesi, iklim değişiklikleri, Türkiye’yi de büyük ölçüde etkileyecek olan hatta çoktan etkilemeye ve de olumsuz sonuçlarını göstermiş bulunan, iklim değişikliğinin getireceği kuraklık, hep, yaşamaya başlayacağımız değil, çoktan yaşamaya başladığımız olaylar.

Evet, yarın bugündür. Bir damacana içme suyunun 80 liraya alınacağını uzmanlar belirttikleri zaman buna kimse inanmamış, daha doğrusu olmaz öyle şey diye üzerinde durmamıştı. Bugün o gün gelmiştir.

Ali Sirmen’in yazısı