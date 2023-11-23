Ali Koç’a 90, Dursun Özbek’e 45 gün hak mahrumiyeti cezası

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a 90, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e ise 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) açıklamasına göre Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Fenerbahçe Kulübü’ne 17 Kasım tarihinde kulüp sitesinde yer alan paylaşımda sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle 600 bin lira, aynı paylaşım sebebiyle Koç’a 45 gün hak mahrumiyeti ve 350 bin lira para cezası verildi.

Koç, 9 Kasım tarihinde Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından yaptığı açıklamalar sebebiyle de 45 gün hak mahrumiyeti ve 350 bin lira para cezasına çarptırıldı.

PFDK, Galatasaray Kulübü’ne de 17 Kasım tarihinde kulüp sitesinde yer alan paylaşımda sportmenliğe aykırı hareketten 600 bin lira, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek’e 45 gün hak mahrumiyetinin yanı sıra 350 bin lira para cezası verdiği.

Fenerbahçe’nin 17 Kasım tarihli açıklamasında Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanının Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulunması eleştirilmiş, MHK’nın tarafsız olmadığı belirtilmişti.

Koç, 9 Kasım’daysa yine hakemlerle ilgili şikayetleri dile getirmiş ve hakem atama sistemini eleştirmişti.

Ali Koç, hakemlere yönelik sözlerinden dolayı 16 Kasım PFDK kararlarıyla 45 gün hak mahrumiyetine uğramıştı. Galatasaray da bu cezayı ‘az bularak’ 17 Kasım tarihli açıklamasıyla eleştirmiş, federasyonu ‘futbolda kaos çıkarmakla’ itham etmişti.