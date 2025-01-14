Ali Eyüboğlu: Ayşe Barım'ın 'günah keçisi' yapılmasının sebebi

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Türkiye’deki yıldız oyuncuların çoğu Ayşe Barım’ın sahibi olduğu ID İletişim’in kadrosunda…

…2002 yılından beri bu sektörde olan ve çoğu başrol oyuncusu 58 ünlünün menajerliğini üstlenen Ayşe Barım’la iş gereği iletişime geçen insan çok. Soruşturma başladığı ilk günden beri Ayşe Barım’ın, X’te TT olmasının sebebi bu insanların yazdıkları. Dile getirilenler arasında mutlaka doğru olanlar kadar yalan, yanlış ve iftiralar da var…

Cumhuriyet Savcılığı da hakkında soruşturma açtığına ve yurtdışı yasağı koyduğuna göre Barım, Rekabet Kurumu’nun soruşturduğu 21 teşebbüs arasından işi en zor olan isim…

Ayşe Barım’ın ‘günah keçisi’ yapılmasının bir diğer önemli sebebi de şu:

Barım’ın kendisinden başrol oyuncusu isteyen yapımcıya, “Karşısında bizim şu oyuncumuzu da oynatırsan olur” diye dayatması suç değil. Ancak menajer Barım’ın bir dizinin castını yapması adına ister ‘tekelleşme’ deyin, ister ‘hakim gücün kötüye kullanılması’ tam da Rekabet Kurumu’nu ilgilendiren, rekabet kurallarına aykırı bir durumdur.

Ali Eyüboğlu’nun yazısı