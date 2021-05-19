Ali Ece: Sergen Yalçın, üç büyük teknik direktörlük harikasını sentezledi

Sergen Yalçın’ın Beşiktaş teknik direktörü olduğu gün yaptığım, ‘Viyana müzik ekolünde Mozart, Beşiktaş futbol ekolünde Sergen Yalçın’ yorumumu ‘duygusallık’ boyutunda eleştirenlere gerçekten de saygım var çünkü herkes benimle aynı şeyi hissetmek zorunda değil. Mozart müziğe, Sergen Yalçın futbola karşı aşırı yetenekliydi. İkisi de çok genç yaşta çok iyi hocaların tedrisatından geçtiler. Çocuk yaştaki Sergen’i keşfedip geliştiren hocaların hocası Serpil Hamdi Tüzün’dü: Lig şampiyonluğunda olduğu gibi kupa finalinde de Sergen Yalçın, parlak kariyerini en çok etkileyen üç büyük teknik direktörlük harikasının eserlerini sentezleyerek 2021 model güncellemesi versiyonunu oynattı da başardı.

Ali Ece’nin yazısı