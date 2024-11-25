Ali Ece: Beşiktaş oyun üstünlüğü kuramadı

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Beşiktaş maçın başında sadece skor üstünlüğü kurdu, oyun üstünlüğü kuramadı. 59’da Ndour girene kadar Solet-Denis-Matsuki üçlüsü orta sahada büyük üstünlük kurdular.

Sonrasında Beşiktaş oyunu dengeledi ama oyun üstünlüğünü 70’ten itibaren kurup gol pozisyonları üretebildi. Ancak o pozisyonları gole çeviremeyince bu kez Stoilov hoca Tijaniç hamlesiyle çok etkili bir kontratak oyununa döndü.

Bir kez daha Masuaku’nun kademe hamlesindeki defansif yetersizliği ile birleşen Göztepe kontratağı İzmir ekibine 3. golü getirdi. Tijaniç bir kontrayı da kendi bitirdi ve maçın fişini çekti.

Dün maçtan önce kendisini Beşiktaşlı olarak tanıtıp Beşiktaş’ın yenilmesini isteyenler vardı belki onlar mutludur.

Ali Ece’nin yazısı