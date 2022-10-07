Albayrak bu seviyede gitmişti: MB’nin swap hariç net rezervi eksi 59,1 milyar dolar

Merkez Bankası’nın (MB) swap hariç net rezervleri 30 Eylül haftası itibariyle eksi 59 milyar dolarla rekor düşük seviyeye geriledi. Rezervler daha önce 60 milyar doların altında iki kez inmiş; birinde Berat Albayrak, hazine ve maliye bakanlığında istifa etmiş, diğerinde de ‘Kur Korumalı Mevduat‘ sistemine geçilmişti.

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MB verilerine göre brüt rezervler 30 Eylül haftası itibariyle 3,8 milyar dolar düşüşle 107 milyar dolar oldu.

Net rezervler aynı dönemde yatay bir görünümle 9,7 milyar dolarda kalırken, swap hariç net rezervler ise rekor düşük seviyeye geriledi.

Güney Kore ile swap anlaşmasının 780 milyon dolar karşılığı bölümü geçen hafta MB hesaplarına geçmişti.

MB swap anlaşmalarının yanı sıra son dönemde rezerv para birimi cinsi mevduat depo hesaplarını da artıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da rezervlerde bu artışın yaşandığı sırada ‘dost ülkeler destekliyor’ demişti. Piyasalar 20 milyar dolarlık nükleer santral projesi için Rosatom’un önümüzdeki dönemde yeni kaynak aktarımı yapıp yapmayacağını da izliyor.

Net rezervler kritik seviyede

Verilere göre 30 Eylül haftası itibariyle swap hariç net rezervler eksi 59 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta bu rezervler eksi 55,4 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Bu seviyeler daha önce büyük değişimleri beraberinde getirmiş olması nedeniyle izleniyor. Swap hariç net rezervler iki kez eksi 60 milyar dolara yaklaşmıştı. Bu hareketlerin ilkinde Berat Albayrak Hazine Bakanlığı’ndan ayrılmış, ikincisinde ise kur korumalı mevduat açıklanmıştı.

Reuters’a konuşan üst düzey bir bankacı, “TCMB rezervlerinde eurobond kaynaklı bir kayma görüyoruz. 2.5 milyar dolar ana para tutarında eurobond itfası geçen hafta yapılırken, aynı tutarda yeni ihraç dün tamamlanandı. Aynı tutarda artış önümüzdeki haftalarda veriye yansıyacaktır. Bu etkiyi dışladığımızda da 103 milyar dolar ile enerji ithalatı en büyük maliyet kalemi olarak öne çıkıyor” dedi.