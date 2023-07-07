Alaattin Aktaş: Zaten yanlış olana bir yanlış daha eklemek

Önce kurun artmasına yol açacak adımlar at!

Sonra kuru tutacağım diye kur korumalı mevduatı icat et!

Türk parası cinsi tasarrufları da dövize endeksle!

Döviz cinsi tasarruflar TL gibi görünsün ve liralaşma diye bir tanım çıkar, üstelik TL cinsini de dövize endekslediğin için değil liralaşma tam tersine dolarlaşmayı, dolarizasyonu iyice artır!

Kur korumalı mevduat tutarı artınca ve kur birden yükselince bir ayda (haziran) Merkez Bankası ve bütçe olarak neredeyse 200 milyar liraya yakın bir kur farkı ödeme durumunda kal ve bütçeye gelecek aylarda binecek bu yükü almak için mevzuat değişikliğine git!

Biz yola “rasyonel politikalar” diyerek çıkmamış mıydık? Zaten hiç olmaması gereken bir yükü şimdi bütçeden alıp Merkez Bankası’na aktarıyoruz.

Merkez Bankası bu parayı nereden bulacak, vergi mi toplayacak, ne yapacak? Zaten yanlış olana bir yanlış daha eklemek…

Yapılan bundan ibaret.

Bütçe açığı düşük görünecek, güzel. Ama iyi de ilk beş ayda 4 milyar kadar bir ödeme vardı, ne oldu, bu kadar yük için böylesine radikal bir düzenleme yapılır mı? Tsunami fena geliyor değil mi…

Alaattin Aktaş’ın yazısı