Alaattin Aktaş: Zam oranı memurlar için pek de anlamlı görünmüyor

Bu arada “Mayıs enflasyonu sıfır ya da negatif gelse ne olur ki, zaten seçim geride kaldı, aylık enflasyonun ne önemi var” diye düşünenler çıkabilir. Yok yok öyle düşünmeyin! Bu sıfır ya da negatif veya çok küçük artış başka yönden çok önemli.

Hangi yönden mi; yılın ikinci yarısında memur ve emeklilere yapılacak zam var ya, işte o yönden… Hem de öyle yalnızca bir ayı ilgilendirmiyor o zam, baz bir anlamda düşük kalacak ve bundan sonraki oranlar hep o görece düşük tutarın üstüne eklenerek gidecek.

Ancak bu yılın ikinci yarısı için dile getirilen en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağına dönük vaat dolayısıyla daha önce belirlenmiş olan zam oranı memurlar için pek de anlamlı görünmüyor. Bunu da bir not olarak düşmek gerekir.

Alaattin Aktaş’ın yazısı