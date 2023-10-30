Alaattin Aktaş: Yüzde 19 faizi 8,5’e çekmeseydik

Boyumuzdan büyük bisiklete binmememiz gerektiğini öğrenebildik mi bilinmez ama acı içinde kıvranırken kendimizi doktorlara emanet etmek zorunda kaldık.

Başladık, “Artık hiç olmaz” dediğimiz faizi artırmaya. 19’dan 8.5’e indirdiğimiz faizi 35’e çıkardık.

Bu gidişle daha da artıracağız.

Yani sonuçta 19’dan 35’e geldik!

19’dan 8.5’e inilmemiş olsaydı 35’e gerek duyulur muydu? O inişin, boyumuzdan büyük bisiklete binmenin bedelini ödüyoruz şimdi.

19’u 8.5’e çekmemiş olsak, faiz şimdi belki yine 19’du ya da 20, belki de 15’ti; 35’e hiç gerek duyulmayacaktı.

Benzin ve motorin 40 liraları zorlamayacak ve bu ürünleri belki 15 lira civarında alabilecektik.

Ama kemik deriyi delip geçti, üstelik parçalı kırıktı ve operasyonu yapacak ekip işbaşına getirildi.

Ama ekibin elinde bu operasyonu yapacak yeterli ekipman yoktu ki… 35’e burun kıvırıyordu ekipmanı sağlayacak olanlar.

Üstelik şu riske de dikkat çekiliyordu. Kol eski sağlığına tam olarak kavuşmayabilirdi. Eskisi kadar güçlü olmayacağı kesindi, üstelik uzun süre fizik tedavi gerekecekti.

Enflasyon tekrar artışa geçmişti hem. Kaldı ki ifade edilen hep son bir yıldaki orandı, o oran düşmüş olsa bile fiyatlar gerilemeyecekti ki, kol eski haline gelmeyecekti ki…

Alaattin Aktaş’ın yazısı