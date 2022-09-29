Alaattin Aktaş: TL’deki değer kaybı enflasyonda baz etkisini törpüleyebilir

Aylar önce başlandı dile getirilmeye… Enflasyon aralıktan itibaren hız kesecek, diye. Doğru! Mevcut gidişata göre aylık enflasyon da, bağlı olarak yıllık enflasyon da hız kesecek. Bunu 26 Eylül’de detaylı olarak yazdım; kasım sonunda yüzde 83-84’le tepe noktaya ulaşması beklenen yıllık enflasyonun, sonrasında hızlı bir geri çekilmeyle beş ay içinde nisan sonunda yüzde 35’lere kadar inebileceğini vurguladım.

Yaptığım ne falcılıktı, ne büyük bir öngörüydü. Baz etkisi denilen kavramın farkında olan herkes bu hesaplamayı yapabilecek durumda zaten.

Şimdi son günlerde Türk parasındaki değer kaybının hızlanmasıyla birlikte bunun enflasyona olan etkisinin artabileceği ve dolayısıyla özellikle aralık ve ocakta yüksek enflasyon oranları görülebileceği, sonuç olarak da baz etkisinin devre dışı kalmasa bile biraz törpülenebileceği konuşulur oldu.

Tabii ki bu hiç yabana atılacak bir görüş değil… Kur artışının fiyatlar üstündeki etkisi hiç kuşku yok ki tartışılmaz bile. Dolayısıyla kur çok artarsa bu enflasyonu yukarı çeken bir etki yapacaktır.

Alaattin Aktaş’ın yazısı