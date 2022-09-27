Alaattin Aktaş: Sipariş azalmış, beklenti olumsuz, üretim az ama sanayide gidişat iyi

Merkez Bankası’nın reel sektör kuruluşlarını kapsayan bir anket çalışması var; iktisadi yönelim anketi. Bu anketten de reel kesim güven endeksi oluşturuluyor.

Reel kesim güven endeksi, imalat sanayindeki işletmelerin sekiz soruya verdikleri yanıtların aritmetik ortalamasıyla oluşuyor. İşletmelere her ay 22 soru soruluyor, üçer aylık dönemlerde ek sorular gündeme geliyor. Tüm sorular sekiz başlık altında toplanıyor. Yani endeks, bu sekiz soruya verilen yanıtlarla oluşuyor.

…

(Anketteki konulardan biri) “Sanayi dalınızdaki gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla görüşünüz?”

Şimdi hem mevcut durumdaki sipariş azalmış, hem gelecek üç aydaki sipariş beklentisi olumsuza dönmüş; gelecek üç ayda daha az üretim bekleniyor, aynı şekilde istihdamda azalma tahmini var.

Böyle bir durumda sanayi dalındaki genel gidişata ilişkin görüşün de olumsuz olması beklenir, değil mi…

Tam tersine reel sektör kuruluşları bakın genel gidişatla ilgili olarak nasıl bir tablo çizmiş…

Katılımcılardan daha iyimser olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 4.7’den yüzde 6.9’a yükselmiş. Ağustosta yüzde 70.3, eylülde yüzde 70.7 durum aynı demiş. Daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 25’ten yüzde 22.4’e inmiş.

Sonuçta genel gidişat denge değeri 79.7’den 84.5’e yükselmiş.

Tabloya bakıyoruz; üst taraf tümüyle negatif, alt tarafta ise yalnızca iki kalem pozitif. Son kalem de, tüm çalışmanın özeti gibi.

Sizce de bir tuhaflık yok mu?

Alaattin Aktaş’ın yazısı