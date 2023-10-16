Alaattin Aktaş: Pozitif reel faize ne zaman ulaşabiliriz?

Pozitif reel faizin nasıl gerçekleşeceğinin yolları belli…

Ya nominal faiz artacak; ya enflasyon düşecek; ya da ikisi birden olacak. Şöyle bir olasılık da var; enflasyon öyle bir düşecek ki faiz gerilese bile reel faiz artacak.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in dile getirdiği pozitif reel faize acaba bunlardan hangisini gerçekleştirdiğimiz için yaklaşıyoruz? Sırayla gidelim…

Merkez Bankası tüm bankalar ortalamasında oluşan faizi her hafta açıklıyor ve görüyoruz ki nominal faizde bir artış var. Son veri 6 Ekim’e ait. Bizde mevduatın ağırlıkla 32 gün vadede yoğunlaştığı biliniyor. 32 gün vade 3-6 ay arası vadeli mevduat sınıfına giriyor. İşte bu mevduatta ortalama faiz 6 Ekim’de yüzde 45 düzeyinde. Bu faizden stopajı düşünce net faiz yüzde 43 dolayına iniyor. Ortalama faizi bazı bankaların ilk kez açılan hesaplara yüksek faiz uygulamasının yukarı çektiği de biliniyor. Dolayısıyla net faizi yüzde 40 dolayında almak yanlış olmaz.

Alaattin Aktaş’ın yazısı