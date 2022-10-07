Alaattin Aktaş: OPEC’in petrol kararı ekim enflasyonu için kötü bir gelişme

OPEC’in kasım ayından itibaren petrol arzını günlük 2 milyon varil kısma kararı akaryakıt fiyatlarında hızlı bir artışa yol açtı. Ekim ayının enflasyon oranına ilişkin tahminleri yeniden yapmak gerekiyor. Aylık artışın yüzde 5’in altına indirilmesi çok zor.

Bu kötü sinyaller OPEC+(*) ülkelerinin petrolle ilgili kararı sonrası ortaya çıktı. Derseniz ki, “Daha dün akaryakıt zamlarının ekim ayı enflasyonuna pek etkisi olmayacağını söyledin, bugün kötü sinyallerden söz ediyorsun”; haklısınız ama gelişmeler bazen öyle hızlı oluyor ki dün yazdığınızın tam tersi bir durum ortaya çıkabiliyor.

Akaryakıt fiyatları ve bunun enflasyona etkisinde de böyle oldu.

Alaattin Aktaş’ın yazısı