Alaattin Aktaş: Nebati örtülü biçimde tek hanenin haziranda mümkün olmayacağını dile getirdi

Evet evet, Maliye Bakanı Nebati yıllık enflasyonun aralıktan itibaren düşeceğini söyleyerek örtülü biçimde tek hanenin haziranda mümkün olamayacağını da dile getirmiş oldu.

Nasıl mı, açıklayalım…

Önce şu gerçeğin altını çizelim.

“Yıllık enflasyon aralıktan itibaren düşecek” demek, “Yıllık enflasyon aralıktan önce düşmeyecek” demekle eş anlamlıdır.

Dolayısıyla önceki bölümde de belirttiğimiz gibi bu yıl sonundaki artış yüzde 47 ile yüzde 57 arasında olacak.

Gelin şimdi bir hayal kuralım.

Varsayalım 2023’ün ocak ayından itibaren sihirli bir el dokundu ve fiyatlar sabitlendi, hiç artmıyor. Artış da yok, gerileme de… Yok yok hemen aklınıza hükümetin “dahiyane” fikri olarak gündeme getirilen temel gıda maddelerinde fiyatları sabitleme fikri gelmesin. Bizimki “mesela” kıvamında bir hayal.

Ocak 2023’ten itibaren fiyat değişimi sıfır.

Peki bu durumda yıllık TÜFE artışı ne zaman mı tek haneye iniyor?

2023’ün ancak eylül-ekim aylarında.

Alaattin Aktaş’ın yazısı