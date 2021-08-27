Alaattin Aktaş: Ne diyelim, Allah söyletiyor!

Enflasyonun ne olduğunu cebindeki birkaç lirasıyla bugün sakız alabilen ama o para ertesi gün sakız almasına yetmeyen çocuk bile biliyor zaten. Dolayısıyla böylesine detaya pek gerek de olmayabilir. Ancak bu metin ve saptamalar, kimin kaleme aldığı yönüyle önem taşıyor. Baksanıza enflasyonun gelir dağılımını bozduğundan dem vuruluyor, işçi ve memurun satın alma gücünü koruyamadığına işaret ediliyor, yatırım hevesinin kırılacağı belirtiliyor, insanların dövize yöneleceklerine dikkat çekiliyor. Yani neler neler söyleniyor… Peki bu görüşleri kim mi dile getiriyor? Merkez Bankası!

Merkez Bankası’nın “100 soruda Merkez Bankacılığı” adlı yayınında sıralanıyor tüm bu görüşler. Ne diyelim; Allah söyletiyor!

Alaattin Aktaş’ın yazısı