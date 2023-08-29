Alaattin Aktaş: Merkez Bankası KKM konusunda bir taşla iki kuş vurma peşinde…

Merkez Bankası KKM konusunda alınan kararla bir taşla iki kuş vurma peşinde…

Bankalara özellikle TL ile açılan KKM hesaplarını vadeli mevduata çevirmeleri konusunda aba altından da değil, açıktan sopa gösterilecek; bu sopadan kurtulmak isteyen bankalar da vatandaşa hesaplarının vadesi dolunca KKM’den çıkmaları için yüksek faizli vadeli mevduat seçeneği sunacak.

Böylece hem Merkez Bankası faizi görece düşük tuttuğu halde piyasada faiz yükselmiş olacak.

Hem de KKM zaman içinde azalacak ve “Dünya’nın gıpta ile baktığı bu ucube uygulama” yavaş yavaş sona erecek, ayrıca KKM’den dolayı ortaya çıkacak kur farkı yükü hafifleyecek.

Ama bu planda “küçük” bir boşluk var:

Ya vatandaş yüksek bile belirlense TL mevduata geçmeye yanaşmaz ve KKM’de devam etmekte ısrarcı olursa?

Alaattin Aktaş’ın yazısı