Alaattin Aktaş: İhracat arttı ama ithalat daha hızlı arttı

Plan şahaneydi… Başka ülkelerin aklına bile gelmeyen bir plandı bu! Biraz sakıncası olabilirdi, yan etkiler doğurabilirdi ama o kadar da olacaktı; getiri götürüden fazlaydı sonuçta… Hem en yararlı ilacın bile yan etkileri yok muydu!

Faiz indirilecek; bunun sonucunda Türk parası biraz değer yitirecek; yine bunun sonucunda ihracat artarken ithalat hız kesecek, müzmin sorun haline gelmiş olan cari açığı küçültme, hatta artıya geçme konusunda yol alınacaktı. Bu kadar olur mu; faiz indirildiği için üretim artacak, istihdam artacak, büyüme hızlanacaktı.

Yani bir taş atılacak ve o kadar çok kuş vurulacaktı ki…

O taş geçen yıl eylülde atıldı ve faiz indirimi başladı.

İhracat arttı ama ithalat daha hızlı arttı…

Böyle olunca cari açık küçülmek bir yana hızla büyüdü…

Üretimde bir süre artış sağlandı sağlanmaya ama orada da sıkıntı tümüyle aşılamadı, maliyetler tırmandı.

İstihdamın ancak düşmesi önlenebildi, öyle kayda değer bir istihdam artışı söz konusu olmadı.

Alaattin Aktaş’ın yazısı