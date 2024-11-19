Alaattin Aktaş: Gençlerin yüzde 26,3’ü ne eğitimde ne istihdamda

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İşsizlik aydan aya 0.1 ya da 0.2 puan artmış ya da düşmüş; hiç önemi yok. O değişimler küsurattan kaynaklarak bile oluşabilir. Dolayısıyla aylık bazdaki o küçük değişimlere odaklanmak ve onlardan önemli yorumlar çıkarmaya çalışmak yerine büyük fotoğrafa bakmakta yarar var.

İşte büyük fotoğraf ortada…

Yaşları 15-24 arasındaki gençlerin yüzde 26’sı, hatta oranı tam verirsek yüzde 26.3’ü ne eğitimde ne istihdamda.

Ne eğitimine devam eden, ne çalışan 3 milyon 70 bin genç.

Bunlara boşta geziyor demek pek yanlış olmasa gerek.

Ama boşta geziyorlar deyince bundan bir eleştiri çıkardığım anlaşılmasın. Bu gençler bir elleri yağda, bir elleri balda, bolluk içinde keyif olsun diye boşta gezmiyor. İstisnaları olabilir tabii ki ama bu gençlerin çoğu iş bulamadığı için bu durumda.

Alaattin Aktaş’ın yazısı