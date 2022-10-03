Alaattin Aktaş: Enflasyondaki düşüş, siyaseten başarı hikayesi olarak anlatılacak

Son günlerde yıllık enflasyon oranının aralık ayından başlayarak hızla gerileyeceği üstünde çok durdum ve bu konuda birkaç yazı yazdım. Dikkat ediniz, “gerileyebileceği” demiyorum; “gerileyeceği” diyorum; o kadar kesin konuşuyorum. Çünkü mevcut koşullarda yıllık oranın aralık ayında gerilememesi söz konusu bile değil. Ayrıca koşullar değişse, gidişat farklı bir hal alsa bile ne yapılır edilir, aralıkta yıllık oran yine aşağı çekilir!

Bu konu üstünde niye mi çok durdum? İstedim ki yıllık oranda yaşanacak düşüş iyi algılansın. Yıllık enflasyon oranındaki bu gerilemenin herhangi bir önlem ya da karara bağlı olarak gelişmeyeceği görülsün.

Bir kere yıllık enflasyon oranındaki gerilemenin, fiyatların gerilemesi demek olmadığı anlaşılabilsin istedim. “Bunu bilmeyen mi var ki” demeyin, var; hem de çok var! Üstelik aylar öncesinden yavaş yavaş başlanan, son günlerde daha sık dile getirilen ve nihayet Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Biz enflasyonu hızla aşağı çekebiliriz” açıklamasına konu olan durumun tümüyle matematiksel bir sonuç olacağını izaha çalıştım. Ama hep söylüyorum, bu düşüş siyaseten bir başarı hikayesi olarak anlatılacak.

Alaattin Aktaş’ın yazısı