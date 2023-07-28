Alaattin Aktaş: Enflasyon hedefi doğruysa bu politika faizi ne?

Merkez Bankası’nın yeni enflasyon hedefi genel olarak gerçekçi bulundu ama kafalarda da bir soru işareti oluştu.

Enflasyon hedefi doğruysa bu politika faizi ne; yok eğer politika faizi doğruysa enflasyon hedefiyle uyum nerede? Yüzde 58 ve yüzde 17.5…

Yüzde 58 aşağı gelmeyeceğine göre yüzde 17.5 ne kadar yukarı çıkacak?

Mevduat faizi yaklaşımı Başkan Gaye Erkan konuşmasında mevduat faizi ile politika faizi arasındaki makasın kısa sürede daraltıldığını; bunun, hem politika faizi artırılarak, hem de alınan önlemlerle mevduat faizi aşağı çekilerek gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu da bir başka soruyu gündeme getirdi:

Yıl sonunda enflasyon yüzde 58 olacaksa, mevduat faizini yüzde 30’lara indirmek başarı mıdır? Bu durum bankacılara bir alan açar açmaya ama resmen yüzde 58 enflasyonun beklendiği bir süreçte vatandaş TL’den dövize ya da başka araçlara yönelmez mi?

Alaattin Aktaş’ın yazısı