Alaattin Aktaş: Ekonomi kötü yönetilir, düzeltirsiniz ama yok olan canları geri getiremezsiniz

Güneydoğu yıkıldı. Hem de ne yıkılma. Yetmezmiş gibi üstelik hangi mevsimde ve hangi hava koşullarında yıkılma…

Böyle bir günde ekonomi yazmak; şu gösterge ne oldu, bu gösterge nereye gider, demek ne kadar anlamsız geliyor değil mi…

O göstergelerin hepsi zaman içinde düzelir.

Ama yitip giden canlar, günlerce acı çekecek insanlar için yapılabilecek bir şey yok! Yok!

Sanki yirmi yıldır iktidarda başka parti var da “Onların yapmadığını, ihmal ettiğini biz yapacağız” der gibi 2035’e kadar hedef vermenin anlamı var mı?

Ekonomi kötü yönetilir, düzeltirsiniz…

Dış politikada yanlış kararlar alınır, değiştirirsiniz.

Eğitim politikası kötüdür, onu da değiştirirsiniz.

Ama yok olan hayatları geri getiremezsiniz.

Alaattin Aktaş’ın yazısı