Alaattin Aktaş: Dövizler hızla KKM’ye dönüşüyor

Döviz tevdiat hesaplarında 18-26 Mayıs haftasında rekor bir düşüş gözlendi.

Merkez Bankası verilerine göre döviz tevdiat hesapları söz konusu hafta içinde tam 6.3 milyar dolar azaldı.

Bu tutarın 3.4 milyar doları gerçek kişilerin, 2.9 milyar doları da tüzel kişilerin hesabındaki azalmadan kaynaklandı.

Döviz hesaplarındaki bu azalmanın nedeni çok açık. DTH hızla kur korumalı mevduata dönüşüyor.

Ancak Merkez Bankası’nın DTH dönüşümle hesaplar için önden prim ödemesi yapılmaması yönündeki kararı dövizdeki çözülmeyi ve KKM artışını bir miktar frenleyebilir. Dünkü karara kadarki uygulama özellikle yüklü miktarda döviz hesabı olanlar için KKM’ye geçişte çok büyük bir avantaj sağlıyordu. Şimdi o avantajın bir ölçüde kaybolması KKM’ye olan ilgiyi biraz zayıflatır mı, bunun ilk işaretini iki hafta sonra açıklanacak verilerde göreceğiz.

Alaattin Aktaş’ın yazısı