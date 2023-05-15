Alaattin Aktaş: Dövizde hızlı bir artış görülme olasılığı çok güçlü

Bu satırlar yazıldığında daha ne seçim sonucu belliydi, ne sonuçlara ilişkin bir ipucu vardı. Ben oyumu kullanıp yazıya başladığımda bazı vatandaşlar oy vermeye yeni gidiyordu.

Ama siz bu satırları okurken seçim sonucu çoktan belli olmuştur. Belki Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalmıştır, belki adaylardan biri kazanmıştır. Meclis’te hangi ittifakın kaç sandalye sahibi olduğu da büyük ölçüde ortaya çıkmıştır.

Dolayısıyla benimki körlemesine bir yazı! Piyasanın bugünkü seyrini belirleyecek sonuçla ilgili olarak elimde hiçbir veri yok. O yüzden körlemesine…

Piyasadaki seyri tayin edecek seçim kuşku yok ki Cumhurbaşkanı seçimi. Sandıktan Erdoğan’ın mı, Kılıçdaroğlu’nun mu galip çıktığına bağlı olarak bugünün gidişatı belli olacak.

Bu çerçevede ilk tepki hiç kuşkusuz dövizde gözlenecek. Zaten en çok merak edilen de bu.

Ne düşündüğümü söyleyeyim:

Cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan kazanırsa dövizde hızlı bir artış görülme olasılığı çok güçlü.

Sandıktan galip çıkan Kılıçdaroğlu olursa ilk anda bir geri çekilme bile olabilir, bu olmasa bile öyle hızlı bir artış görülme olasılığı çok düşük.

Seçim ikinci tura kalırsa yine bir dalgalanma yaşanır; o durumda dalga boyunu en çok oyu kimin aldığı ve Meclis’te çoğunluğun kimde olduğu belirler.

Alaattin Aktaş’ın yazısı