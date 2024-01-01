Alaattin Aktaş: Dolar ne olacak?

2024-2026 orta vadeli programında 2023’ün yıllık ortalama dolar kuru 23.88 olarak tahmin edildi. Eylül ayı başında açıklanan programdaki bu tahminin tutması için yıl sonu kurunun 29.50-30.00 arasında kalması gerektiğini bu köşede 7 Eylül’de yazmıştık.

2023’ü tamamladık ve yıl sonu kuru 29.44, yıl ortalaması ise 23.74 oldu. Programdaki tahminlerin tam tuttuğunu görüyoruz, hatta tahminlerin az da olsa altında kalındı.

Orta vadeli programdan çıkarılan sonuç, 2024 yıl ortalama kurunun 36.78 olarak tahmin edildiğini gösteriyor. Geçen yılın 23.74’lük ortalamasına göre yüzde 55’lik bir artış bekleniyor.

Daha önce de yazdım, bir kez daha vurgulamak istiyorum. Ortalama dolar kurundaki yüzde 55’lik artış öngörüsünü yüzde 36’lık yıl sonu TÜFE artış tahminiyle kıyaslamak tümüyle yanlış.

Yüzde 55, ancak yıllık ortalama fiyat artışı öngörüsüyle, yani deflatörle kıyaslanabilir. O oran da zaten yüzde 55. Dolayısıyla kur artışı varsayımında bir tutarsızlık yok.

“Yıl sonunda 40 lira olur.”

Durun durun, bir kez daha belirteyim, bu benim tahminim değil. Yıl sonu için 40 lirayı ben söylemiyorum aslında, dolaylı olarak orta vadeli program söylüyor.

Dolar kuru 2024’te ekonominin gereklerine göre hareket edilirse enflasyon kadar artar ve 40 lira dolayında oluşur. 2023 sonundaki 29.44’lük kuru yüzde 36 artırdığımızda 40 liraya ulaşırız.

Ancak enflasyon bu oranda kalmazsa (ki kalmama olasılığı çok güçlü) ya da örneklerini daha önce gördüğümüz gibi siyasi tercihler ekonomik gerekliliklerin önüne geçerse kuru çok daha yukarıda ya da küçük bir olasılık da olsa aşağıda görebiliriz.

Alaattin Aktaş’ın yazısı