Alaattin Aktaş: Büyük umutlar bağlanan mucizevi yöntem çökebilir           

Kur korumalı mevduat için elini çabuk tutanlar enflasyonun çok üstünde kazanç elde edip bunun tadına vardı. Bunun devamı beklenecek.

Kazancın devamı gelse bir türlü, gelmese bir türlü!

Kazanç devam etmezse KKM sıkıntıya girebilir, büyük umutlar bağlanan bu mucizevi yöntem çökebilir.

Kazanç devam etse Hazine’nin yükü artar da artar.

Bu durumda başka bir gerçekle daha yüzleşiriz. Üçer aylık dönemdeki kur artışı yüzde 10 olsa yıllık faiz yüzde 46’ya çıkmış olur.

İfadede yanlışlık yok; biri kur artışı, diğeri faiz diye düşünmeyin. Biz aslında faizi kura endekslediğimiz için kur artışı otomatik olarak faize dönüşüyor çünkü.

Hani biz politika faizini düşürmüş ve faizlerin inmesini sağlamıştık!

Hani faizi indirmek suretiyle enflasyonu aşağı çekecektik!

Nerede kaldı faizi indirme çabamız!

Alaattin Aktaş’ın yazısı