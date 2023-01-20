Alaattin Aktaş: Bundan sonra vaatler iyice havada uçuşacak

Şunun şurasında sandığa gitmemize dört, hadi en fazla beş ay kaldı. Bundan sonra vaatler iyice havada uçuşacak. Muhalefetin vaatte bulunması ve “İktidara gelirsek şunları şunları yapacağız” demesi normalse de, bizde tuhaf şeyler oluyor ve iktidar da aynı yaklaşımı sergileyebiliyor. Sanırsınız ki şimdi yasama ve yürütme anlamında zorluklar var, karar süreci zaman zaman tıkanıyor, o yüzden istenilen yapılamıyor. Hatta bırakın yasama ve yürütmeyi, yargı anlamında da dikensiz gül bahçesi gibi bir durum… Siz son yıllarda hiç örneğin görevden alındığı için mahkemeye giden ve kazanıp geri dönen, hükümeti zora sokan bürokrat gördünüz mü? Hiç grev kararı alıp bunu gerçekleştirebilen sendika gördünüz mü?

Alaattin Aktaş’ın yazısı