Alaattin Aktaş: Borsadan KKM’ye yönelme olacak

Kur korumalı mevduatta son iki ayda yaşanan artıştan çok daha hızlısını muhtemelen nisanla birlikte görmeye başlayacağız.

Doğrudan TL ile açılan hesaplardaki faiz tavanı 31 Mart’ta yayımlanan bir kararla kaldırıldı. Dolayısıyla nisandan itibaren artık KKM’de faiz tavanı hiç yok; ne DTH dönüşümlü hesaplarda, ne TL ile açılan hesaplarda…

İlk veriler, TL ile açılan hesaplardaki faizin de yüzde 25’lere oturduğunu gösteriyor.

TL ile açılan hesaplardaki faizin fiilen yüzde 11.50’den yüzde 25’lere çıkarılmış olması birkaç yönden etki yapacak.

Öncelikle daha önce KKM hesabı açtırmış ve yüzde 11.50 faizi (haklı olarak) beğenmeyip sistemden çıkmayı düşünenler fikirlerini değiştirecek ve vade dolduğunda hesaplarını yenileyecek.

İkincisi, bankada normal TL mevduatta durup yüzde 25-30 arası faiz alanlar, şimdi hem bu faizi almaya devam edip hem de muhtemel bir kur artışının getirisini kaçırmamak için TL mevduattan KKM’ye geçecek.

Belki başka alanlardan da KKM’ye yönelme olacak veya olmaya başladı bile. Örneğin borsadan…

Dolayısıyla kur korumalı mevduatta zaten üç aydır kesintisiz süren bu hızlı artış, nisanla birlikte çok daha belirginleşecek.

Alaattin Aktaş’ın yazısı