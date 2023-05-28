Aksoy ve GENAR, yasak dinlemeyip anket yayınladı

Oy kullanım işleminin bitmesinin ardından Aksoy Araştırma ve GENAR, seçim yasaklarına uymayarak yaptıkları anketleri paylaştı. İki ankette de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önde görünüyor.

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Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tur oylaması saat 17:00 itibariyle bitti. Aksoy Araştırma ve iktidara yakın GENAR, sandıkların kapanmasının ardından yaptıkları anketleri paylaştı.

Aksoy Araştırma’nın anketine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yüzde 53, Kemal Kılıçdaroğlu’ysa yüzde 47 seviyesinde.

24-26 Mayıs tarihlerinde 81 ilde 3 bin kişiyle yapılan anketin hata payı 1,8 puan olarak açıklandı. Şirket, finansmanın kendilerine ait olduğunu bildirdi.

Kamuoyuna;



Bugün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turu için yapmış olduğumuz araştırmanın sonuçlarını bilginize sunarız.



Araştırmanın künyesi; araştırma 24-26 Mayıs 2023 tarihleri arasında CATI yöntemi ile %95 güven aralığında %1,8 hata payıyla 81 ilde 3000 örneklem ile… pic.twitter.com/5xeFixKxJI — Aksoy Araştırma (@AksoyArastirma) May 28, 2023

Aksoy ilk turda Kılıçdaroğlu’nu yüzde 47,9, Erdoğan’ıysa yüzde 45,6 olarak açıklamıştı.

Aksoy anketinde Dünya Kamuoyu Araştırmaları Derneği’ne göre (WAPOR) bir kamuoyu araştırmasında mutlaka verilmesi gerekli aşağıdaki bilgiler açıklanmadı:

Örneklem belirleme yöntemi

Anket sorularının nasıl ifade edildiği

Anket uygulama yöntemi

Kararsızların nasıl dağıtıldığı

GENAR: Erdoğan yüzde 53

İktidara yakın GENAR’ın araştırmasına göreyse Erdoğan’ın oyunun yüzde 53 olarak hesaplandığı bildirildi. Kılıçdaroğlu’ysa yüzde 47 seviyesinde.

İktidara yakın olduğu bilinen GENAR anketinde, Dünya Kamuoyu Araştırmaları Derneği’ne göre (WAPOR) bir kamuoyu araştırmasında mutlaka verilmesi gerekli aşağıdaki bilgiler açıklanmadı: