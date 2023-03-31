Akşener’den İmamoğlu’nu alkışlayan AKP’li belediye başkanına: Sen alkışlamasaydın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kendisiyle ilgili destek açıklamasını alkışlayan AKP’li Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Usta’ya “Sen alkışlamasaydın” dedi.

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İBB bugün Gaziosmanpaşa’da FIFA onaylı 5 bin seyirci kapasiteli ‘İBB Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Şehir Stadı’nı hizmete açtı.

Stadın açılışında konuşan İmamoğlu, şunları dedi: “Bu toplumun nefesi olarak ve toplumu temsil eden insanlar olarak, Türkiye’ye bu işbirliğini hediye eden iki lideri burada anmak istiyorum. Birisi Sayın Genel Başkanım ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Elbette kendilerinin sizlere selamını da getirdim. Ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte, burada bizi onurlandıran İYİ Parti lideri Sayın Meral Akşener de bu birliği bize hediye eden ikinci liderdir. “

Bu sırada İBB TV objektifleri Akşener’e dönüyor ve İYİ Parti liderinin yanında oturan AKP’li Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Usta’ya “Sen alkışlamasaydın” dediği görülüyor.

Ekrem İmamoğlu’nun Meral Akşener’i selamlamasını AKPli Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Usta da alkışladı.



Meral Akşener’in Ustaya “Sen alkışlamasaydın.” dediği görüldü.:)) pic.twitter.com/HWxDUqeyqx — Hasan Arslan (@arslanhasantr) March 31, 2023

Daha önce Üsküdar’ın AKP’li Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in açılış töreni düzenlenen bir tesis için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na teşekkür etmesi bazı AKP’liler tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Türkmen hedef alınmıştı.