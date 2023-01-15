Akşener’den İmamoğlu vurgulu seçim videosu: Devlete adalet yakışır

Seçim vaatlerine ilişkin ilk videoyu paylaşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “20 yıldır ülkemizi esir alan bu adaletsiz düzeni; milletimizle birlikte, sandıkta değiştireceğiz” dedi.

Görsel: Twitter

Cumhurbaşkanlığı seçim tarihine yaklaşıldıkça partiler, çalışmalarına hız verdi. İYİ Partisi lideri Akşener, seçim öncesinde iletişim kampanyasının ilk videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Akşener, videoya şu notu ekledi: “20 yıldır ülkemizi esir alan bu adaletsiz düzeni; milletimizle birlikte, sandıkta değiştireceğiz! Çünkü #DevleteAdaletYakışır!”

Ayrıca, #DevleteAdaletYakışır etiketinin İYİ Parti kurmaylarınca sosyal medyadan paylaşıldığı da görüldü.

Video, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine dikkat çekerek başlıyor ve Akşener’in “İYİ Parti iktidarında daha çayım masaya gelmeden İstanbul Sözleşmesi yeniden yaşatacak!” sözleri hatırlatılıyor.

İmamoğlu vurgusu

Videoda ayrıca birkaç yerden maaş alan ‘saray danışmaları’, sosyal medya sansürünü içeren ‘dezenformasyon yasası’ ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezası da işlendi.

Videonun sonundaysa Saraçhane mitinginden görüntü paylaşılarak, Akşener’in, “Geldikleri gibi sizin iradenizle gidecekler” sözüne yer verildi.