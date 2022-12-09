Akşener, seçim güvenliği vurgusuyla İstanbul’u hatırlattı: İlk alkış Kaftancıoğlu’na

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim güvenliğine vurgu yaparak İstanbul yerel seçimleriyle ilgili ”Birinci alkışı alması gereken Canan Kaftancıoğlu. İkincisi de Buğra Kavuncu” dedi.

Fotoğraf: İBB Haber/Twitter

Kadın gazetecilerle buluşan Akşener, altılı masanın en önemli görevlerinden birisinin seçim güvenliği olduğunu belirterek 2017 referandumunu ve İstanbul yerel seçimlerini hatırlattı.

BBC Türkçe’ye göre Akşener konuyla ilgili şunları söyledi: ”Bir öğrenme hali oldu ve dayanışmayı da öğrendik. İstanbul seçimi oldu, 13 bin 500 oy farkını yok edemediler. Evraklardaki ıslak imza sebebiyle. Birinci alkışı alması gereken Canan (Kaftancıoğlu) Hanım. İkincisi de Buğra Kavuncu (İYİ Parti İstanbul İl Başkanı). Birbirleriyle masanın altında tekmeleşmediler. Hesap kitap yapmadan, benim partim senin partim yapmadan. Buradan çıkan sonuç şu, bizim oralarda, çocukluğumuzdan denilen bir şey var ‘cilleklik (açgözlülük)’. Her türlü cilleklik yapılabilir, ama sonuç alamazlar.”