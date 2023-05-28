Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, “Milletimizin hiçbir mensubu umutsuzluğa kapılmasın. Bir yenilmişlik ve kaybetmişlik hissiyle karamsarlık hissetmesin” dedi.

Görsel: Twitter

Kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 100’e yakın kapanan sandıklarda Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun önünde.

Akşener‘in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Bugün demokrasisine sahip çıkan her bir insanımızın oyu bizim için çok kıymetli. Tüm kara propaganda ve dezenformasyonlara rağmen milletimiz olgunluk içerisinde demokratik hakkını kullandı.

*Aylardır seçimin gölgesinde kalan birçok sorunumuz var. Bunların başında da ekonomi geliyor. Bu sorunlara eğilme, çözüm üretme görevi geldi.

*Her şeyden önce şunu söylemek isterim ki seçmen bizim için en halis ölçüttür. Milletimiz söyleyeceğini söyledi. Bize düşen de bu mesajı anlamak ve gereğini de yapmaktır. Milletimizin hiçbir mensubu umutsuzluğa kapılmasın. Bir yenilmişlik ve kaybetmişlik hissiyle karamsarlık hissetmesin.

*Zaman zaman çok ağır eleştirilere maruz kaldık ve bedel ödedik. Şunu asla unutmayın ki biz hala buradayız. İYİ Parti ve İYİ Parti’nin mensupları burada, Türkiye’de.

‘Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyorum’

*Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyorum. Sayın Erdoğan’ın da seçim sonuçlarından çıkarması gereken dersler olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Umarım ki seçim sonuçlarının heyecanıyla uzun zamandır kutuplaşmış ülkemizi yeniden makulde buluşturma fırsatını tepmez.

*Her ne kadar Kısıtlı’daki konuşması çok umutlandırmamış olsa da. Kemal Kılıçdaroğlu’nu bu ülkenin vatandaşlarına yuhalattı. Yeni seçilmiş bir cumhurbaşkanına yakışmaz. İnşallah bu sondur. Çok ayıpladım. Çok üzüldüm.

*Umarım ki seçilmiş olduğu bu son dönemde tüm Türkiye’nin cumhurbaşkanı olduğunu hatırlar. Bizim için sonuç esastır. Yarın ilk gündür.

Millet ittifakının geleceği

*(Millet ittifakının geleceği) Şu anda biz öncelikle 14 Mayıs’taki seçim sonuçlarını biz kendi aramızda tartışmadık. Sayın Erdoğan’ın ve Kılıçdaroğlu’nun ikinci tura kaldığı seçime odaklandık. 14 Mayıs’ta İYİ Parti açısından çıkan sonuçları tartışma işini 28 Mayıs’tan ertesi günden tartışacağız.

*Vekil sayımızı tekrarladık. Bununla ilgili bir mesaj var, bunu anlamaya çalışacağız. Önce kendi oylarımızı çözeceğiz. Millet ittifakı nedir, ne değildir sonraki mesele.