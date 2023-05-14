Akşener: Kazanıyoruz, sabaha kadar buradayız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidarın yine algı çalışmasından beslendiğini belirterek, “Kazanıyoruz” dedi.

Meral Akşener. (ANKA)

Saat 17:00 itibariyle kapanan sandıklardan sonuçlar geliyor. Muhalefet, Kemal Kılıçdaroğlu’nun önde olduğu sandıklara AKP’liller tarafından itiraz edildiğini, bu yüzden bu verilerin sisteme girilemediğini söylüyor.

Millet ittifakının cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu da henüz sayılmayan 10 milyon oyun olduğunu belirtti. Bu paylaşımı alıntılayan Akşener de ‘algı çalışmaları’na dikkat çekti.

“Yine ve yeniden algı çalışmalarından beslenen bir seçim gecesindeyiz… Ama yemezler, çünkü biz bu filmi daha önce çok izledik. Milletimizin verdiği her bir oyun sonuna kadar peşindeyiz! Sabaha kadar buradayız! Merak etmeyin; güneş yerinde her şey yolunda! KAZANIYORUZ!”