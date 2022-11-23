Akşener, davet gönderen Erdoğan’a Cem Karaca şarkısıyla yanıt verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ardı ardına kendisine yaptığı çağrılara Cem Karaca şarkısıyla yanıt verdi.

Erdoğan, Akşener’i ‘altılı masa’dan ayrılmaya çağırmıştı.

Partisinin Meclis grup toplantısında konuşan Akşener, Karaca’nın ‘Tamirci Çırağı’ şarkısından ‘Umar ha umar’ bölümünü hatırlattı.

İYİ Parti lideri şunları söyledi “Ne zaman cumhur ittifakından bunalsa dönüp bize selam çakar, aynı soruları ısrarla sorar, aynı davetleri bir umut ısrarla tekrar eder, rahmetli Cem Karaca’nın dediği gibi ‘Umar ha umar, umar’ Bizim için hava hoş. Bizim kararımız belli, irademiz net. Çünkü bizim ittifakımız istibdada mahkûm olmayacağını haykıran o büyük hürriyet ruhuyladır. Biz kayyım rektöre karşı duran hocalarımızla, Gezi Parkı’nda toplanan gençlerimizle ittifak kurarız.”

‘Kumar masasında yerimiz yok’

Geçen hafta Erdoğan’a verdiği kumar masası cevabını tekrarlayarak, Erdoğan’ın itiraza ettiği bu sözlerine açıklık getirdi: “İYİ Parti’nin kumar masasında yeri yoktur. İYİ Parti milletin geleceğiyle bahse girmez. Erdoğan ve küçük ortağının masası öyle bir kumar masasıdır ki masa her zaman kazanır. Bu hileli oyun her daim kasanın kazandığı, kazanamadığı yerde oyunun bozulduğu kirli bir oyundur. Onların kumar masası işte budur. Bizden dahil olmamızı istedikleri masa budur. Bu masa 20 yıldır bizim gözümüzde aynı masadır. Heveslenenler için üzgünüm, bizim o masaya oturmaya hiçbir niyetimiz yoktur. Çünkü biz o masayı yıkmaya, saray görünümlü kumarhanenizi başınıza yıkmaya geliyoruz.”