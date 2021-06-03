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Yaramazlara biraz batar!

Akşener, beğendiği pankarta ‘el koydu’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 15 ayda toplam 110 bin lirayı bulan dükkan kirası için toplam 4 bin lira destek aldığını söyleyen kıraathane sahibinin pankartına ‘el koydu.’

Akşener, Karabük’ün Safranbolu ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

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Salgın süresince ‘mağdur olduğunu’ dile getiren esnafa ‘tekrar konuyu gündeme getireceğini’ söyleyen Akşener, kıraathane sahibi kişinin elindeki pankartı alıp “Grup toplantısına çıkaracağım” dedi.

İYİ Parti lideri Twitter paylaşımında, “Varsın iktidardakiler rahatsız olsunlar, milletimizin tüm dertlerini duyurmaya devam edeceğim” diye yazdı.

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