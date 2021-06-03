Akşener, beğendiği pankarta ‘el koydu’

Safranbolu’da 15 aydır toplam 110 bin lirayı bulan dükkân kirası için devletten sadece 4 bin lira destek alabilen kıraathane sahibi kardeşimi iyi dinleyin.



Varsın iktidardakiler rahatsız olsunlar, milletimizin tüm dertlerini duyurmaya devam edeceğim…#MilletBiziÇağırıyor pic.twitter.com/ZePvGJ57sq